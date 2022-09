Matuê leva rampa de skate e ex-Charlie Brown Jr. ao palco Sunset no 'Rock in Rio'

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - O rapper Matuê fez uma verdadeira celebração do skate no palco Sunset do Rock in Rio. Ícone do trap nacional, ele foi a primeira atração do espaço neste domingo (4) de dia fechado e chuva no Rio de Janeiro.

Fã de Charlie Brown Jr., ele montou uma rampa de skate no palco, e contou com a participação de diversos talentos do esporte, entre eles Pedro Barros, medalhista olímpico. O skatista ficou fazendo manobras enquanto MC apresentava suas músicas, uma prática comum em shows da antiga banda de Chorão -que costumava, ele próprio, fazer umas manobras no palco.

E a lembrança da banda de rock de Santos não ficou só no cenário. O trapper convidou dois ex-integrantes do Charlie Brown Jr. -o baterista André Pinguim e o baixista Heitor Gomes--, para integrar sua banda de acompanhamento.

Matuê, aliás, está acostumado a cantar com apenas um DJ, e mostrou se adaptar bem aos instrumentos orgânicos. Seu show começou com "Máquina do Tempo", que sampleia Charlie Brown Jr.