Maternidade que privilegiou Gagliasso deve indenizar filho de Elba Ramalho

A maternidade Perinatal, do Rio de Janeiro, ainda está pagando por ter dado tratamento privilegiado a Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, ao permitir que o casal levasse uma fotógrafa profissional para registrar o parto do filho Zyan, em julho.

O centro médico deverá pagar R$ 40 mil de indenização a Luã Yvys, de 33 anos, filho de Elba Ramalho e Maruício Mattar, e à esposa dele, Amanda Mezkta. Ambos processaram a maternidade que não os deixaram fazer o mesmo que Gio e Gagliasso, em abril.

A maternidade estava com restrição a acompanhantes devido à pandemia, mas permitiu que o casal mais famoso levasse a fotógrafa. "Eu e Luã decidimos mover um processo contra a Perinatal devido ao sentimento de indignação e impotência diante da postura da maternidade em relação a quebra do próprio protocolo que eles criaram. "Que esse caso sirva de exemplo para que outras famílias que, assim como nós, se sentiram profundamente desrespeitados pelo posicionamento da maternidade, busquem a validação de seus direitos através da justiça", reiterou Amanda ao Estadão.

O centro médico, no entanto, pretende entrar com um recurso: "Em comunicado, o hospital informou que pretende recorrer a decisão. "O departamento jurídico do Grupo Perinatal informa que trata-se de decisão de primeira instância da qual irão recorrer, obedecendo todos os trâmites processuais".