The Masked Singer Brasil: Saiba quanto ganha cada participante

De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, cada participante ganha em torno de R$ 10 mil mensais durante seis meses.

O programa The Masked Singer Brasil, da TV Globo, encantou os telespectadores e vem fazendo sucesso. Um das curiosidades da atração é que os famosos recebem cachê para participar do reality musical.

