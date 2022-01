Martinho da Vila cancelou ida a Faustão após visita apontar risco de Covid no estúdio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidado a participar do programa de estreia de Fausto Silva na Band, cantando com Zeca Pagodinho, Martinho da Vila cancelou sua presença duas horas antes da gravação, no dia 12. Nos bastidores, circulou a informação de que a decisão ocorreu porque o sambista de 83 anos estaria com Covid-19.

Procurada pela coluna, a equipe que cuida de Martinho nega essa informação e afirma que, em decisão conjunta com a gravadora Sony, não autorizou a participação do músico após visitar o estúdio da Band, em São Paulo, onde a atração é gravada, e constatar "diversas falhas no protocolo de segurança contra a Covid-19".

A Band não respondeu sobre a questão do cantor, mas, em nota, disse que "tem reforçado os protocolos de segurança" (leia a íntegra abaixo).

Uma pessoa da equipe que cuida de Martinho (ela pede para não ser identificada) há três décadas conta que foi para o estúdio uma hora antes da passagem de som para ver se realmente seria seguro para o cantor participar da gravação.

A pessoa diz que foi informada que só entrava no estúdio quem tivesse feito um teste para a Covid-19 no local, mas que não houve nenhum pedido para que ela mesma realizasse o exame ou apresentasse um resultado.

Segundo ela, no palco havia mais de 20 músicos da orquestra, a maioria sem usar máscara, assim como algumas pessoas que circulavam por ali. Também afirma que, ao questionar se os músicos haviam sido testados naquele dia, teria ouvido que alguns deles haviam feito o exame três dias antes.

Além disso, soube que todos os convidados e apresentadores gravam sem máscara e achou que a plateia aglomera muita gente para este momento da pandemia, com a explosão de casos de Covid-19.

"Martinho respeita e gosta muito do Fausto e queria muito participar da gravação com ele e com Zeca Pagodinho, mas, nós de sua equipe, em decisão tomada com a gravadora, não autorizamos a ida dele à Band após ver que os protocolos de segurança contra a Covid não estavam sendo seguidos à risca naquele dia", afirmaram integrantes.

Faustão recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 na quarta (19), dois dias após a estreia do programa, marcando seu retorno à emissora que o projetou, depois de passar 34 anos na Globo.

A coluna confirmou que Anne Lottermann, coapresentadora de "Faustão na Band", também recebeu o diagnóstico positivo para Covid-19 —ela está bem, sem sintomas.

Nos dois dias antes, Faustão, Anne e João Guilherme, filho de Fausto e também coapresentador da atração, gravaram, sem máscara, com Alexandre Pires, Seu Jorge, Luana Piovani, Mariana Rios e o ex-jogador de futebol Zé Roberto.

Em todas as gravações do programa, Faustão cumprimenta os convidados no palco com abraço, aperto de mão e beijo.

O programa de estreia de Faustão na Band teria como convidados, além de Zeca Pagodinho e Martinho, Alcione e Paulinho da Viola.

Na véspera da gravação, no dia 11, a cantora soube que estava com Covid-19. E Paulinho decidiu suspender a ida ao programa, como explicou em seu perfil no Twitter, porque quatro familiares estavam com Covid.

Ele disse que, mesmo tendo resultado negativo, achava prudente se isolar —seis dias depois, na terça (18), o músico informou que também estava contaminado.

A solução encontrada pela direção do programa para que a estreia tivesse mais convidados além de Zeca foi gravar em outro dia a participação de Alexandre Pires e Seu Jorge, que estava programada para ocorrer em um outro programa.

A junção das duas gravações fez com que o programa exibido tivesse alguns erros de continuidade, como João Guilherme aparecendo em alguns blocos com bigode e com a cara lisa em outros momentos.

O programa de Faustão na Band também pode ser visto no canal da emissora no YouTube.

A coluna procurou a Band para comentar as declarações da equipe de Martinho da Vila, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Antes disso, a emissora também foi indagada se os protocolos de segurança contra a Covid-19 durante a gravação do programa, como a falta de uso de máscara pelos convidados e apresentadores, seriam mantidos na volta de Faustão ao trabalho, prevista para o dia 26.

No comunicado enviado à coluna, a emissora não diz se mudará os procedimentos.

*

Leia abaixo o comunicado da Band enviado à coluna, na íntegra:

"Em decorrência do surgimento de novas variantes do coronavírus e o consequente aumento do número de casos positivos, a Band tem reforçado os protocolos de segurança. Para participação na plateia do programa 'Faustão na Band', foram implantados os seguintes protocolos médicos: aferição de temperatura na recepção; obrigatoriedade da apresentação de comprovante de vacinação; utilização mandatória de máscara de proteção; ainda como medida preventiva e visando assegurar a integridade de todos, a plateia conta com no máximo 50% de sua capacidade.

Apresentador, coapresentadores e bailarinas passam por testes de Covid-19 periodicamente.

Em caso de identificação de colaboradores que apresentem sintomas ou que tenham resultado positivo para Covid-19, há o protocolo de afastamento imediato do profissional, bem como o rastreamento e monitoramento das pessoas com as quais ele tenha tido contado.

É importante destacar também que a Band conta com 100% de seus profissionais e colaboradores com atestado de vacinação em dia."