Marrone diz que se segura para dupla com Bruno não acabar e critica cantor

O cantor Marrone abriu o jogo sobre a situação da dupla Bruno e Marrone, criticando o parceiro que abusa da bebedeira mesmo durante o trabalho e que o fez passar vergonha em lives. As declarações foram feitas em uma entrevista ao canal de Dudu Purcena no YouTube.

Segundo Marrone, graças à sua paciência, a dupla ainda não acabou: . "(Ele) passa dos limites, com certeza. Mas Deus me deu esse equilíbrio mental e espiritual para eu poder me conter ali na hora, deixar rolar e ficar no meu canto, segurando as pontas".

"Todos nós temos defeitos, ninguém é igual. Então, já que existem as parcerias, nesses momentos a gente tem que ter a cabeça no lugar, alguém tem que ter o espírito ali, naquele momento, de apaziguar a situação, de levar aquela situação, de levar aquela situação numa boa, saber contornar. Então, não posso dar uma de ignorante e querer fazer outro papelão", prosseguiu.

Ele também falou sobre o dia em que Bruno abandonou o palco durante um show por ter misturado álcool com remédio. “Alguém, nessa parceria, tem que ter esse jogo de cintura. Como eu sei que o Bruno gosta de beber bastante, naquele dia ele misturou remédio com bebidas. Eu nem esperava aquela reação. Ele saiu do palco e eu pensei que ele fosse voltar rápido, e ele demorando.... eu cantei 24 Horas de Amor, ele demorando [...] O homem chegou, mas eu vi que ele realmente estava transtornado, estava um pouco fora da casinha. Fiquei ali segurando as pontas. Parceria é ser parceiro. As pessoas não entendem isso: numa parceria ou numa sociedade, se você tirar uma pecinha, ela vai fazer falta.”.

Marrone também confessou que já pensou em acabar com a dupla. "Acontece nos momentos difíceis, e não posso não dizer que naquele momento ali dá vontade de chutar o balde e abandonar o barco, às vezes. Porque, talvez, eu acho algumas situações um pouco injustas. Mas nessas horas, Deus pega na minha mão e diz: 'Fica quieto, deixa a poeira baixar'. Mas isso não é brincadeira, não é fácil. Profundamente, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe de nada, mas nessas lives muita gente entendeu".