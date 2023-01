Marina Sena, Céu e Sophie Charlotte cantarão Gal em desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As cantoras Céu e Marina Sena participarão da homenagem a Gal Costa que será realizada pelo bloco Acadêmicos do Baixo Augusta durante o Carnaval paulistano. A atriz Sophie Charlotte, que interpretou Gal em um longa ainda inédito, se juntará a elas.

Faixas que se consagraram na voz da artista como "Baby", "Chuva de Prata" e "Divino Maravilhoso" serão apresentadas pelo trio. Céu e Marina Sena ainda cantarão músicas de seu próprio repertório. O desfile do bloco paulistano, que tem como tema "Atentos e Fortes", será acompanhado pelo grupo baiano Olodum no dia 12 de fevereiro.

O Baixo Augusta diz que o tema deste ano tem como objetivo "alertar sobre as ameaças que ainda existem à democracia, aos direitos humanos e à cultura, mesmo depois da derrota de [Jair] Bolsonaro".

Os ensaios do grupo vão ocorrer nos dias 22 e 29 de janeiro, e no dia 5 de fevereiro, no Galpão do Armazém do Campo do MST, na Barra Funda. A entrada será gratuita.