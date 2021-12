Marina Ruy Barbosa surge deslumbrante em meio a neve na Suíça; veja fotos

Marina Ruy Barbosa está passando as festas de fim de ano na Suíça com o namorado, o deputado Guilherme Mussi, e surgiu deslumbrante em cliques por lá. A ruiva ostentou um look todo branco em meio a neve em Gstaad, uma área de esqui em Saanen, na Suíça. Ontem, a atriz publicou a primeira foto com Guilherme no feed do Instagram. Os dois estão juntos há quase um ano, mas não falam sobre o relacionamento e nem posam juntos.

