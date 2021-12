Marina Ruy Barbosa posta foto com namorado Guilherme Mussi em viagem à Suíça

Marina Ruy Barbosa compartilhou nesta quinta-feira (30) a primeira foto no feed do Instagram ao lado do namorado, o deputado federal Guilherme Mussi. A ocasião foi especial: o casal está na Suíça, nas vésperas do Réveillon.

A atriz e empresária de 26 anos escolheu o país na Europa como destino de férias de inverno, aproveitando muita neve e esqui na região de Gstaad, vilarejo luxuoso no meio dos alpes suíços, conhecido por ser um recanto de ricos e famosos.

Marina publicou um rolo de fotos da viagem, com imagens do vilarejo nevado ao pôr do sol, de uma lareira, de um jantar de fondue com vinho, e uma foto ao lado de uma amiga em um closet recheado de roupas de frio. Entre as imagens, a ruiva postou uma discreta foto no reflexo de uma porta espelhada, ao lado do namorado.

Essa é a primeira vez que Marina publica uma imagem ao lado do namorado em seu feed do Instagram. Ela já havia postado outra foto discreta nos Stories, recentemente; Os rumores de romance começaram em janeiro deste ano, quando Marina se separou oficialmente de Alexandre Negrão. A ruiva já vinha em processo de separação há tempos com o empresário.