Marina Ruy Barbosa posta 1ª foto do namorado Guilherme Mussi

Aos poucos, o romance vem à luz. Marina Ruy Barbosa publicou nesta quarta-feira (29) a primeira foto do namorado, o deputado federal Guilherme Mussi.

No clique, ele aparece de costas, sem mostrar o rosto, com um roupão com o nome da atriz bordado. Marina legendou a imagem colocando um emoji de coração.

Histórico do namoro - A atriz anunciou o fim do casamento com Alexandre Negrão em janeiro, mas há tempos o casal já vinha se separando. No mesmo mês, começaram os rumores de que ela estaria vivendo um affair com o deputado federal Guilherme Mussi. Ela e o ex, Xande são amigos próximos da família do político.

Em março, Marina viajou para as Maldivas com o novo escolhido. Em abril, o casal foi clicado pela primeira vez por um fotógrafo, mas em fotos separadas. No aniversário da ruiva em junho, ela reuniu a família do namorado na fazenda dele.

Já em julho, o casal foi clicado junto na França. O político acompanhou Marina no baile da amFAR. Apesar dos flagras, eles nunca publicaram fotos juntos nem falaram do namoro publicamente, até hoje.