Marina Ruy Barbosa perde a paciência e bate-boca com seguidora

A atriz perdeu a paciência e brigou com a mulher no Twitter. “Todo mundo sabe que Gkay, Virgínia, Luísa Sonza, Rafa K, família Poncio, Marina Ruy Barbosa, Lara Silva, Taina Costa, Flávia Pavanelli pagam alto pra aparecerem nesses instas de fofoca, falar que esses instas são vendidos é fácil faltou expor quem paga”, escreveu a mulher.

Marina Ruy Barbosa bateu boca com uma seguidora após ser apontada como uma das famosas que pagam perfis de fofoca no Instagram para falar bem dela.

