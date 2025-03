Marina Ruy Barbosa esbanja sensualidade em fantasia decotada

Ruy Barbosa esbanjou sensualidade ao compartilhar fotos em seu perfil no Instagram. A atriz elegeu um look com cortes estratégicos que deixa seu corpo à mostra, mas que preservou as partes íntimas.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa, 29, apostou em uma fantasia decotada para curtir as folias de Carnaval no Rio de Janeiro.

