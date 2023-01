Marina Ruy Barbosa e Anitta posam juntas pela 1ª vez após polêmica de traição

Para completar as suspeitas, Marina recebeu “unfollow” de outras atrizes como Thaila Ayala, Giovanna Ewbank e até Bruna Marquezine. O envolvimento da atriz com o ex-casal nunca foi comprovada.

Para quem não lembra a amizade entre as duas rompeu após vazar prints de Anitta pressionando Leo Dias a publicar que Marina teria sido pivô do término do casamento de José Loreto e Débora Nascimento.

Marina Ruy Barbosa marcou presença no ensaio de Carnaval de Anitta, neste fim de semana, e posou com a cantora pela 1ª vez após a polêmica de traição ocorrida em 2020.

