Marina Ruy Barbosa dá adeus aos cabelos longuíssimos e mostra novo visual para personagem

No período fora das telinhas, Marina se dedicou à sua grife própria de roupas e a parcerias com marcas internacionais, além de ter gravado a série "Rio Connection", que ainda será lançada pelo Globoplay.

"NEW ERA! Novo look para uma nova personagem. PRECIOSA VEM AÍ", escreveu.

Marina Ruy Barbosa fez uma mudança no visual nesta sexta-feira (19). Ela surgiu com um corte um pouco abaixo dos ombros, além dos cabelos mais claros, em fotos postadas no Instagram.

