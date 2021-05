Marilyn Manson é processado por mais uma mulher por estupro; saiba detalhes

Marilyn Manson foi denunciado mais uma vez por estupro. Desde que a atriz Evan Rachel Wood desabafou sobre assédio, abuso e lavagem cerebral no relacionamento dos dois, outras mulheres resolveram também falar.

Segundo o site norte-americano TMZ, uma ex-namorada do cantor, de 2011, entrou na Justiça contra ele, afirmando que o estupro ocorreu quando ela devolveu a chave da casa do cantor no fim do relacionamento.

Ele teria colocado a mulher de bruços no chão, a estuprado e ameaçado de morte. No documento ao qual o TMZ teve acesso, a suposta vítima também afirma que foi obrigada a assistir a um filme bizarro caseiro no qual Manson simulava matar um (ou uma) fã.

A suposta filmagem mostraria o cantor forçando a pessoa a beber xixi de um integrante da banda enquanto estava amarrada numa cadeira, e incluia atos sexuais, humilhações e uma arma. O ano da filmagem seria 1996, e teria ocorrido após o show da banda no Hollywood Bowl em Los Angeles.

Marilyn Manson passou a receber diversas acusações de assédio e estupro neste ano, desde que a atriz Evan Rachel Wood, com quem ele namorou entre 2006 e 2010, trouxe o seu caso à tona.

"Ele começou a me assediar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos. Eu sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada à submissão" afirmou ela em um desabafo no Instagram, em fevereiro.

Outra famosa, a atriz Esme Bianco, resolveu colocá-lo na Justiça, o acusando de tortura e estupro.

Marilyn Manson nega as acusações e afirma que seus relacionamentos sempre foram consensuais.