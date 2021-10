Marília Mendonça se revolta com boatos de que foi traída por Murilo Huff

A sertaneja também desabafou em seu Twitter. “De ontem pra cá já arrumaram 30 caras e afirmaram que eu tô com eles? Agora afirmam que o Murilo me traiu. Ah, vai pra put* que pari*. Vocês são previsíveis demais. Respeitem as pessoas e parem pelo menos de mentir”, escreveu a loira.

Marília Mendonça soltou o verbo após começar a circular notícias de que ela teria sido traída pelo ex Murilo Huff. Em uma sequência de stories, a cantora negou e fez um longo desabafo sobre os boatos de que já estava com um novo affair.

