Marília Mendonça se recupera da Covid-19 e deixa recado aos fãs

Agora, ela mostrou o resultado do novo exame negativo, e voltou a reforçar para os seguidores que se vacinem e que não confiem 100% nos testes. “Meu conselho para você é: quando tiver com sintomas, se isole. Não confie totalmente no teste, porque pode dar falso negativo”, disse.

Marília Mendonça usou as redes sociais para comemorar, junto com os fãs, a sua recuperação da Covid-19, neste domingo (12).

