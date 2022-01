Marília Mendonça não queria vincular imagem a Naiara Azevedo; saiba o suposto motivo

A mãe e o irmão de Marília Mendonça expuseram que não querem Naiara Azevedo "se promovendo" com a morte da Rainha da Sofrência, e o motivo seria uma decisão tomada pela própria Marília em 2021. Segundo a revista Quem, a música foi gravada em setembro de 2020 e depois de alguns meses, a cantora teria se arrependido e não queria ter a sua imagem associada a ela. Isso porque em janeiro de 2021, Naiara participou do almoço com o presidente Jair Bolsonaro, em que ele mandou a imprensa “enfiar leite condensado no rabo”. Como muitos sabem, Marília era contra o Jair Bolsonaro desde as eleições de 2018, tendo sido a única sertaneja famosa a aderir à campanha do ‘Ele Não’. Ainda segundo a revista Quem, desde o fatídico almoço, Naiara recebeu muitas críticas e tenta melhorar a sua imagem, se aproximando de famosos, sem ter êxito. Além das questões em vida, a família pegou “ranço” das atitudes de Naiara com a morte de Marília. Entenda aqui.

