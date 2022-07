Marília Mendonça derruba Spotify com lançamento de álbum com clássicos

Para o álbum, foram pescadas canções como "Te Amo Demais" (César Lemos/ Karla Aponte, 2002), "Não Era pra Ser Assim" (Cláudio Noam/ Lucas Robles, 2003), "Sendo Assim" (Jacinto José, 1976), "Muito Estranho (Cuida Bem de Mim)" (Dalto/ Cláudio Rabello, 1982) e "Te Amo, que Mais Posso Dizer? (More Than I Can Say)" (Sonny Curtis/ Jerry Allison, 160/ versão em português: J. Oliveira, 1981).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lançamento do novo álbum da cantora e compositora Marília Mendonça (1995-2021), "Decretos Reais Vol. 1", causou instabilidade em uma das principais plataformas de streaming do país. Internautas relataram que o Spotify apresentou travamentos e problemas para reproduzir o álbum.

