Marília ajudaria a resgatar esperança do brasileiro após Covid, diz Caiado

Marilia e outras 4 pessoas estavam no avião KingAir C90A que caiu ontem à tarde, em Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Eles seguiam de Goiânia (GO) a Caratinga (MG), onde ela faria um show na noite de ontem.

As portas do Goiânia Arena foram abertas para a despedida dos fãs às 13h40. Organizado em filas, o público passa junto aos caixões para se despedir e deixa a área em seguida, para evitar aglomerações.

"Não tem palavras para explicar, é uma verdadeira comoção que nós estamos assistindo aqui no Goiânia Arena. As pessoas não acreditam, pensam que é um pesadelo e que isso tudo vai passar. Mas, infelizmente, foi uma fatalidade", disse ele.

"Nada melhor do que se nós tivéssemos ela agora, neste momento da pós-pandemia, para ela poder nos ajudar a resgatar a esperança do povo brasileiro", afirmou Caiado.

