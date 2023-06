Marido de Natalie Portman traiu atriz com ambientalista 16 anos mais jovem, diz site

Mais um escândalo de traição vem aí. O marido de Natalie Portman, o coreógrafo e dançarino de balé Benjamin Millepied, 45, teria traído a atriz de 41 anos com uma ambientalista 16 anos mais jovem, segundo o Page Six.

A informação também foi confirmada por uma fonte à revista People. O affair seria com a ativista climática francesa Camille Étienne, de 25 anos.

Ele estaria arrependido e buscando o perdão da atriz. “Eles não se separaram e estão tentando resolver as coisas. Ben está fazendo de tudo para que Natalie o perdoe. Ele a ama e à sua família”, disse a fonte do Page Six.

O casal, que se conheceu em 2009 nos bastidores de "Cisne Negro", se casou em 2012. Os dois se separaram em 2022 e reataram, mas entraram em mais uma crise após a atriz descobrir a traição.

De acordo com as publicações, a atriz está preocupadas com os filhos do casal, Aleph, de 11 anos, e Amalia, de 5. "Ela é incrivelmente reservada.O maior foco dela agora é proteger as crianças”, afirmou uma fonte próxima à família.