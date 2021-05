Marido de MC Marcelly é preso suspeito de manter cantora em cárcere

Durante a viagem, Marcelly revelou não ter tido acesso ao celular e ao retornar da viagem, no último dia 1º, ela foi mantida em cárcere privado, mas conseguiu no dia seguinte pegar o celular e avisar o irmão.

Os policiais foram até o local e arrombaram a porta do apartamento. Marcelly foi resgatada e Franck preso. Na delegacia, ela contou que rompeu com Frank no mês passado após ser agredida e que no dia 27 de abril foi obrigada a viajar com ele.

Segundo a Polícia Civil, o irmão de Marcelly foi quem denunciou o caso após a cantora ligar para ele informando estar trancada no apartamento. Depois da ligação, ele não conseguiu mais contato com a MC e procurou a polícia.

