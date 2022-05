Marido de Helen Ganzarolli é acusado de golpe R$ 1,5 milhão em noivo de Flávia Pavanelli

O marido da apresentadora Helen Ganzarolli, César Kuratomi, está sendo acusado de dar um golpe de R$ 1,540 milhão ao noivo da influenciadora Flavia Pavanelli, o empresário de jogador de futebol Junior Mendoza. A informação é de Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo a publicação, César prometeu vender uma Land Rover Vogue (modelo 2022), que ainda nem foi lançada no Brasil. Mas em meio a várias desculpas esfarrapadas, o carro nunca foi entregue. Ao entrar em contato com a montadora, o empresário se deu conta de uma cilada.

“Ele me disse que tinha comprado uma Land Rover Vogue modelo 2022, que nem chegou no Brasil ainda, e que a primeira seria dele, mas que ele está com muitos carros. Então, ele me perguntou se eu não queria comprar, eu disse que sim, que queria e qual era o valor. Ele disse que o valor era de R$ 1,540 milhão. E mandou o pedido do carro. Me mandou todos os dados falsos do carro, assinamos o contrato e ele me disse que na data tal o carro chegaria”, disse.

Segundo Leo Dias, Mendonza acusa que a documentação do veículo é falsa. Os dois chegaram a assinar contrato e transferência que não ocorreu.

O noivo de Flavia Panavelli afirmou que abrirá um boletim de ocorrência contra Kuratomi.

“Esperei até o limite do contrato, onde eu podia pedir meu dinheiro de volta e, pra minha surpresa, sem o carro porque ele não existe, e sem o dinheiro porque cada dia é uma desculpa. Ou seja, golpista! E vou fazer um B.O. contra ele”, finalizou.

Em resposta, César Kuratomi afirmou que tudo estava sendo resolvido e que ele e Junior eram amigos. Ele admitiu que houve um atraso na devolução do dinheiro, mas prometeu resolver. Inicialmente, ele prometeu pagar na sexta-feira, mas não cumpriu, e agora promete que devolverá o valor na segunda-feira.