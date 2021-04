Marido de Gloria Pires relembra boato de caso com Cleo aos 15 anos

Orlando Morais, que acaba de se recuperar da Covid-19, relembrou outro momento difícil na vida da família, quando enfrentou um boato de que estaria vivendo um caso com a enteada, Cleo Pires, quando ela tinha apenas 15 anos.

Casado com Gloria Pires desde 1987, Orlando conta que o que mais doeu na informação falsa à época foi mexer com a imagem da então adolescente Cleo. "Aquilo doeu demais. Me senti impotente. Porque não era mais comigo nem com a Glória, era com a Cleo, uma adolescente".

"Pensava na dor que ela estava sentindo. Estou com ela [Cleo] desde os 5 anos, a vi trocar todos os dentes. Achar quem fez aquilo virou minha obsessão", disse. "No tribunal, chamava as pessoas por fora e falava 'retiro as ações'. Mas ninguém dizia a fonte. Era algo tão malvado", continuou.

O músico considera a filha de Fábio Jr. também como filha, e contou como a família lidou com aquilo. "Gloria falou: 'que as pessoas sejam loucas, tudo bem, mas a gente entrar na loucura, não, essa bomba vai cair lá fora'. Cleo é minha filha como os outros. Fiz meu testamento com tudo igual".

"A mentira era bem pensada. Naquele ano, Gloria estava fazendo novela, e eu pegava a Cleo no colégio, ia às reuniões. As pessoas olhavam. Eu poderia matar alguém por causa de um filho. Via a Cleo dormindo e morria por dentro", lembra.

Orlando também falou sobre a sua luta para se recuperara da Covid-19, após receber alta do hospital.

"Sou forte, mas foi grave. Meu pulmão não tem inflamação, mas ficou craquelado. Me segurei nos olhos da Glória para não sair de mim. Ficava linkado nela o tempo todo. Mesmo quando ela estava dormindo ou eu tinha que ficar de bruços. O olhar dela era a minha referência. Sentia que minha vida estava ali, que, se desvinculasse, não conseguiria voltar".

Amor por Gloria

"Nossa ligação independe de tudo. Tô pronto para aceitar a Gloria do jeito que ela vier. Não programei uma pessoa, não desenhei alguém para ter. Ela pode ser ela todo dia, estou aqui para aceitá-la. Falo que não vou encontrar uma pessoa melhor que ela e que ela não vai encontrar alguém melhor que eu, então (risos)", brincou.

"Mesmo se não estivermos juntos, ela é 100% minha, tenho que cuidar. Gosto do que ela é, da loucura dela. É de uma força. Um ser humano pequeninho com tanto talento, generosidade, integridade. E toda aquela liberdade. A mulher nunca posa de nada. No fundo, está ali no chão mesmo. Na hora que você precisa, vira uma guerreira, uma leoa", se declarou.