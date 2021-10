Marido de ex-BBB Josi desabafa 1 mês após morte: ‘silêncio ensurdecedor’

Daniel Ramos, marido da ex-BBB e cantora Josiane Oliveira, usou as redes sociais para desabafar sobre o primeiro mês sem a esposa, que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) após realizar uma cirurgia devido a um aneurisma.

"Um mês sem ouvir a sua voz, sem receber o seu abraço e seu beijo... Um mês do silêncio mais ensurdecedor... Um mês que a vida perdeu a cor... Um mês sem seu bom dia, boa noite e das coisas mais simples que passam pela vida da forma mais sutil, às vezes desapercebidas, nas entrelinhas e que mesmo parecendo pequenas são tão gigantes".

"Mesmo com tudo isso e com essa dor que não sai do peito, eu só consigo te agradecer por tanto".

“Por ter me escolhido e ter me dado tanto amor desde o primeiro dia. Por termos vivido tanta coisa linda.. Por termos rido tanto juntos. Por.ter me ensinado tanto... Por termos dito tanto um pro outro. Por ter compartilhado todos os seus segundos comigo . Por ter me dado o Mateus que sempre foi o nosso maior amor, nosso orgulho e que hoje, além disso, tem sido o meu anjo e meu guia.”, escreveu.

Josi participou do BBB9, cujo campeão foi Max Porto. Ela entrou pela Casa de Vidro e terminou em sexto lugar na edição.