Marido de Andressa Urach se separa após loira ser internada com surto psiquiátrico

Thiago Lopes anunciou o fim do casamento com Andressa Urach neste domingo (13) ao revelar que a loira estava internada por conta de um surto psiquiátrico.

“Na madrugada de sábado a Andressa teve, como é que eu posso falar, um surto psicótico aqui em casa e foi um episódio bem assustador porque chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha vida, a vida da minha mãe... Durante o surto, ela chegou a falar que o Leon seria o Isaque, que ia oferecer esse sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade... Foram várias coisas assustadoras. É triste de falar”, disse Thiago em um longo desabafo publicado em seu canal do Youtube.

Thiago, então, afirmou que entrou com pedido de divórcio de Andressa. “Não é fácil manter um casamento assim. Tem que ter muito esforço, mas com o Boderline [transtorno de personalidade] já era difícil, agora que surgiram esses novos problemas fica até inviável o relacionamento social da Andressa. Imagine um casamento. E, por isso, eu estou ajuizando a ação de divórcio da Andressa, com pedido de guarda do Leon, por motivos lógicos”, disse.

Ele ainda disse que gravou os episódios de surto para comprovar que Urach não tem condições de cuidar do filho, Leon, de 9 meses. “Lutei por dois anos, perdoei o que a maioria das pessoas não perdoaria, mas infelizmente o meu casamento chegou ao fim por uma doença psiquiátrica”, finalizou.