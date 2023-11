Mariano surpreende Jakelyne com pedido de casamento em viagem às Maldivas

Eu disse SIIIIIM, para o amor da minha vida! pic.twitter.com/hZLZmtaG6p — Jakelyne Oliveira (@jakelyne) November 15, 2023

O sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz, pediu em casamento a ex-Miss Brasil Jakelyne Oliveira, durante viagem do casal às Maldivas.

O cantor gravou o vídeo do momento do pedido. Os dois começam indo um ao encontro do outro, de bicicleta, com o cenário paradisíaco ao fundo. Em seguida, dão um longo abraço. Depois, Mariano surpreende a namorada ao se ajoelhar, fazendo o pedido romântico, que recebe o esperado ‘sim’ em resposta.

Jakelyne fez um post no qual mostrou a aliança e o encantamento com toda a situação: “01:21 aqui em Maldivas, você já está dormindo, mas eu sigo em êxtase com o pedido de casamento e confesso que a cada detalhe que você me contava sobre a organização eu ficava mais feliz e encantada, com o cuidado que você teve nos mínimos detalhes. Foi tudo perfeito, perfeito, além de tudo que eu poderia imaginar e para fechar com chave de ouro, Deus nos presenteou com um pôr do sol lindo, aliás, o mais lindo e especial que já presenciei.

Você é a pessoa que eu quero acordar ao lado todos os dias, para rir, amar, ser feliz e enfrentar juntos, qualquer adversidade. Que Deus abençoe nossa união, nos guie e nos dê sabedoria, hoje e sempre meu amor. Eu te amo Ricardo Mariano”.