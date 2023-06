Mariana Rios desabafa após perder 30% da audição por doença causada pelo estresse

Mariana Rios, 37 anos, desabafou no 'Vênus Podcast' sobre a perda na audição devido à síndrome de Ménière, doença autoimune que adquiriu devido ao estresse.

A apresentadora, cantora e atriz contou que o diagnóstico veio após aumentar a pressão no seu ouvido, resultando nessa perda auditiva no lado esquerdo.

“Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias”, afirmou. “Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição”, desabafou ao podcast na segunda-feira.

“Eu preciso da audição para, na hora de colocar o fone, entender as notas que vêm do piano, como eu entro na música, e [ouvir] meu diretor falando no ponto, que hoje é só do lado direito. Se eu cubro o ouvido direito, escuto tudo errado no esquerdo”, explicou.

"Há alguns anos, eu estava em um processo muito acelerado de trabalho, mais que o normal, e eu me vi muito estressada durante um tempo de trabalho. Não estava feliz, estava em ascensão, ganhando dinheiro e, de repente, meu corpo entrou em colapso”, explicou.

“Eu tive um choque, com show no dia seguinte, eu sentei na cama e paralisei. No que sentei, eu não conseguia falar. Eu comecei a ter uma tremedeira. Meu médico disse que precisava parar. Foi por isso que mudei meus hábitos”, disse Mariana.