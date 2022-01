Mariana Rios é vista aos beijos com ex de Sasha em Fernando de Noronha

Mariana Rios com novo affair? Pelo visto, sim! A atriz foi vista aos beijos com Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha, na última quarta-feira (5) em Fernando de Noronha. De acordo com o jornal Extra, os dois dançaram juntos e o registro foi feito por uma amiga da atriz. Montaleone ficou no mês passado com a Anitta. Mariana está solteira desde o fim de noivado com Lucas Khalil em novembro de 2020.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.