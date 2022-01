Mariana Rios e João Guilherme se beijam em Fernando de Noronha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - Mariana Rios publicou uma foto neste domingo (9) dando um beijo na boca de João Guilherme, filho caçula do cantor sertanejo Leonardo. Na legenda, a atriz de 36 anos brincou sobre a bitoca no cantor de 19. "Oh mãe! Olha como o João Guillherme tá no baile!". Nos comentários da foto de Mariana, o rapaz retribuiu: "Tô bem demais", escreveu o herdeiro de Leonardo. Desde que se separou de Jade Picon, em agosto, João Guilherme tem sido visto com várias famosas. Solteiro, ele também chegou a aparecer em fotos com a influenciadora Vanessa Lopes, gerando suspeitas de um novo namoro. Mariana Rios, por sua vez, teria ficado também com Bruno Montaleone. Os famosos estão curtindo o início de 2022 no arquipélago de Fernando de Noronha.

