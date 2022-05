Mariana Rios confirma que vai apresentar Ilha Record após saída de Sabrina Sato

Sabrina Sato saiu da Record após 8 anos na emissora e agora apresenta o Saia Justa e o Desapegue Se For Capaz,, no canal pago GNT, pertencente ao Grupo Globo.

Mariana Rios vai mesmo ficar no lugar de Sabrina Sato no comando do reality show “Ilha Record”. A atriz, cantora e apresentadora que era figurinha carimbada na Globo anunciou na noite desta quinta-feira (12) que assinou com a emissora do Bispo Edir Macedo.

