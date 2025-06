Mariana Rios anuncia gravidez do primeiro filho

A atriz falou sobre o impacto físico e emocional durante esse processo. "O emocional pesa mais. São muitos altos e baixos, muitas mudanças, cada hora é uma notícia diferente. É um teste de paciência, resiliência e ansiedade. Se você não estiver com o emocional em dia, você pira. Por isso eu sempre falo: quer fazer algo grande e transformador? Cuida do seu desenvolvimento pessoal, senão você não dá conta.

A artista está tentando engravidar há 2 anos, através da FIV, e começou a dividir a jornada com o público neste ano. "Eu comecei a me sentir mal em não contar. Inventava que não pensava nisso porque estava trabalhando muito. Escondia a minha barriga inchada por causa das injeções de hormônio. Aquilo estava me consumindo, e eu não falava pra ninguém. Mas eu não conseguia falar, porque via isso como um insucesso", disse em entrevista à Marie Claire.

Fruto do relacionamento com o economista João Luis Diniz, a apresentadora e atriz compartilhou um vídeo para contar a novidade aos fãs.

