Maria Lina revela que doença causou parto prematuro do filho com Whindersson

Maria Lina Deggan abriu o coração e contou sobre como foi o parto prematuro de João Miguel, fruto do relacionamento dela com Whindersson Nunes e a perda do bebê dois dias após o nascimento.

"Tenho uma condição chamada trombofilia, que só fui descobrir depois, que pode causar abortos e parto prematuro. O tratamento é com anticoagulante, mas infelizmente a maior parte das mulheres só descobre depois de uma ou mais perdas", relatou a jovem de 23 anos em entrevista à Marie Clarie.

"Quando estava com 22 semanas, acordei sentindo dores, mas fui tomar café da manhã na padaria. Quando voltei, estava com sangramento. Nessa hora o coração de mãe já sabe que tem algo errado. Saí do banheiro gritando, chamando o Whindersson, ‘sobe aqui, sobe aqui’. Todo mundo me dizia que nada ia acontecer, iria ficar tudo bem, mas sentia no coração que algo errado estava acontecendo".

"No hospital, fizeram o toque e quando a médica não disse nada, vi que era grave. Perguntei o que estava acontecendo, ela suspirou, e disse ‘Maria, você está em trabalho de parto, está com dilatação’. Lembro como encostava no rosto do Whindersson, e dizia ‘o João é muito pequeno para ficar fora de mim, ele não vai conseguir’. A gente tentou inibir as contrações, mas nada funcionou. Entrei em trabalho de parto às dez da manhã. Às 18h21 ele nasceu”.

Maria Lina também falou sobre seus últimos momentos com o filho. "Chegamos à UTI, ele já estava com o coração fraquinho, fomos nos despedir, pegamos no colo, o Whindersson colocou para tocar a música que fez para ele, e foi a última coisa que João ouviu antes de partir".