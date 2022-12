Margareth Menezes foi 'coroada' para arrumar a Cultura, diz Claudia Raia

"Eu espero tudo muito diferente do que tem sido. Claro que a gente está aqui para cobrar, e cobraria do Lula e de qualquer outro candidato. A gente está aqui para cobrar que o Brasil volte a funcionar."

Menezes, no entanto, ainda não foi anunciada pela equipe de transição de governo e enfrenta críticas e elogios à sua escolha. Caetano Veloso saiu em defesa do convite, mas outros nomes de peso no cenário artístico, como o produtor de cinema Luiz Carlos Barreto, preferem um quadro mais técnico na pasta.

Raia, exibindo o barrigão de sete meses do filho Luca, elogiou a cantora que aceitou o convite de Lula para assumir o ministério em sua retomada no ano que vem.

