Margareth Menezes deixa a Virada em clima de Carnaval e canta Caetano, Gil e Carlinhos Brown

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o show mais animado da Virada no centro até agora, Margareth Menezes puxou músicas Gilberto Gil ("Toda Menina Baiana") e Caetano Veloso ("Atrás do Trio Elétrico", "A Luz de Tieta") e gastou a voz para fazer o público pular ao som de "Dandalunda", composição de Carlinhos Brown que é um dos maiores sucessos na voz da baiana.

O Vale do Anhangabaú ficou em clima de Carnaval, gritando "mais um" quando ela indicou que iria sair.

A cantora lamentou os dois anos sem a festa de rua, mas disse que daria "uma pílula de Carnaval para vocês".

Cantou "Frevo Mulher", de Zé Ramalho, "Banho de Cheiro", famosa com Elba Ramalho, exaltou o Nordeste e emendou "Chama Gente", de Moraes Moreira.

Antes do fim do show, ela interrompeu a banda para cumprimentar uma pessoa na plateia. "Segurança, por favor, é meu fã, vai com calma com ele, é gente boa", disse.