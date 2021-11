Marcos Mion lamenta morte do estilista norte-americano Virgil Abloh

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O apresentador Marcos Mion lamentou a morte de Virgil Abloh, diretor artístico da Louis Vuitton e fundador da marca Off-White. O líder do 'Caldeirão" era fã do trabalho do estilista e escolheu um tênis desenhado por ele para "estrear" na Globo.

"Hoje perdemos um gênio", escreveu. "Ele ditou a moda como a conhecemos hoje. Revolucionou. Abriu pro streetwear e, principalmente, para a cultura negra no mundo todo", complementou na sua conta no Instagram dedicada à sua coleção de tênis.

Vítima de um câncer, o estilista norte-americano foi um dos primeiros negros à frente de uma grife de luxo internacional.

Na primeira vez apareceu na Globo, no "Encontro", Mion usou o modelo Louis Vuitton Virgil Jeans. Nos Stories, ele comentou a escolha: "Tênis desenhado pelo Virgil Abloh, que é o fundador da Off White e diretor de criação da Louis Vuilton. Esse tênis é maravilhoso, é jeans", disse.

Já no comando do "Caldeirão", Mion voltou a usar uma das peças desenhadas por Virgil. O apresentador escolheu o modelo Air Jordan Virgil Abloh Nike Air Jordan 1.

"Um dos maiores tênis de todos os tempos. E saiu das mãos do Virgil. Foi também um dos primeiros a pisarem no palco do Caldeirola", escreveu Mion.

Virgil Abloh

Fã de hip hop, Virgil Abloh começou a atuar como DJ no ensino médio, antes de se formar em engenharia civil na Universidade de Wisconsin e arquitetura pelo Instituto de Tecnologia de Illinois. No início dos anos 2000, se tornou consultor artístico de Kanye West, aconselhando o rapper especialmente em suas capas de discos e na cenografia de seus shows.

A Off-White virou uma referência para os famosos — de Justin Bieber a LeBron James e Drake — e fez parceria com Nike, Levi, Rimowa, Jimmy Choo, IKEA, Moncler, Browns, Warby Parker, SSENSE, Sunglass Hut, Champion, Evian, Converse, Dr. Martens, Barneys New York, Umbro, Timberland, entre outros.

Importância na LVMH

Filho de imigrantes ganenses nascido em Illinois (EUA), sua chegada à Louis Vuitton em 2018 marcou o casamento entre a moda urbana e a de luxo, misturando tênis e calças de camuflagem com ternos sob medida e vestidos. Suas influências incluíam grafite, hip hop e cultura do skate.

Seu estilo foi abraçado pelo maior grupo de luxo do mundo —liderado pelo homem mais rico da França, Bernard Arnault— na tentativa dar nova vida a algumas marcas e atrair clientes mais jovens.

Nos últimos três anos, Abloh desenhou sobre mensagens de inclusão e fluidez de gênero para expandir a popularidade da marca da Louis Vuitton, colocando temas como identidade racial em seus desfiles com apresentações de poesia e arte.