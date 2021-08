Marcos Mion comemora ida para a Globo: ‘finalmente, o sonho da minha vida'

Além disso, Mion, que começou carreira como ator na Globo em 1999, no seriado Sandy & Junior, e depois ficou famoso como apresentador da MTV, vai apresentar um programa inédito no Multishow. Mais recentemente, ele foi demitido da Record após 11 anos. O apresentador comandava o extinto "Legendários" e posteriormente "A Fazenda", que agora será apresentada por Adriane Galisteu.

Mion vai comandar uma nova versão do Caldeirão, após Luciano Huck ser deslocado para apresentar o Domingão, com a saída de Faustão.

No Twitter, ele comemorou: “Não tô nem acreditando…estou vivendo a realização do sonho da minha vida… Finalmente meu Deus, finalmente!! Obrigado a cada um de vcs que tuitaram inúmeras vezes no perfil do @boninho da @tvglobo pedindo minha ida pra lá! Nunca pude comentar, mas sempre acompanhei! Amo vcs!”.

Marcos Mion usou as redes sociais para falar com os seguidores após ser confirmado como novo apresentador da TV Globo.

