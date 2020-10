Marcos Mion chora, pede calma ao diretor e revela crise de ansiedade

Marcos Mion não segurou as lágrimas, na noite desta quinta-feira (29), após a semana conturbada em A Fazenda. O apresentador, sem conseguir se controlar, chegou a pedir calma do diretor do programa, Rodrigo Carelli.



"Eu tô emocionado, estou tentando me controlar, mas...os dias foram loucos, gente, eu não esperava. Era só o que me falta agora", iniciou ele segurando o choro. "Calma, Carelli...eu vou...programa emocionante, gente. É muita coisa que a gente passa aqui todos os dias, né? Então a gente vai ajudar você a votar", cotinua ele com dificuldades e decide encerrar a fala.

Nas redes sociais, o apresentador comentou sobre o ocorrido e revelou crise de ansiedade nos bastidores da atração. "A atitude tão humana do Lipe, somada à reação da Jake e a emoção da Tays foram os gatilhos para transbordar do meu coração toda taquicardia/ansiedade, que sinto sem parar há dias, em forma de lágrimas", explicou.

"Eu não queria que tivesse sido assim. Eu não queria que vocês tivessem visto como os bastidores não são tão bonitos. Peço desculpas".