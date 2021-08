Marcos Mion chora no ‘Encontro’ e admite estar ‘surtando’ com emprego na Globo

Internautas não deixaram de comentar sobre o entusiasmo do novo apresentador global. Alguns até brincaram com o reencontro de Mion e Preta Gil no programa. Para quem não sabe os dois já foram namorados.

“Nunca tinha pisado aqui. Realmente não imaginava como era o Projac, é muito impressionante. Eu dormi de crachá. O que mais me chamou a atenção foi o carinho das pessoas da Globo”, disse ele, que fez parte do seriado Sandy e Junior em 1999, mas a atração era gravada fora da emissora.

“Passa um filme na minha cabeça de todos esses anos. Sou muito transparente. Ver as pessoas torcendo por mim é muito gratificante. Vale a pena ser honesto, acreditar em Deus e correr atrás do sonho”, disse o apresentador que chorou ao vivo.

Desde que foi contratado pela Globo para substituir Luciano Huck aos sábados, o apresentador não fala em outra coisa. Hoje, ele esteve no programa ‘Encontro’ e protagonizou uma cena hilária ao encontrar pela primeira vez com Fátima Bernardes.

