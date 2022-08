Marcos Harter perde batalha contra Globo e terá que pagar indenização milionária à emissora

Expulso do BBB17, Marcos Harter tentou processar a TV Globo, mas perdeu na decisão e agora terá que pagar uma indenização milionária a emissora.

O médico havia entrado com uma ação por achar sua saída do reality injusta. De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do Em Off, o ex-BBB vai pagar quase 1 milhão a emissora.

Com os 12% dos honorários advocatícios do canal no valor de R$ 110.202,37, o montante que o ex-BBB terá que pagar é de R$ 918.353,10.

Harter foi expulso do BBB após ser acusado de agredir Emily Araújo, com quem manteve um relacionamento durante o confinamento.

No processo, ele alegou que a Globo quis aproveitar “sua popularidade” na hora de comunicar sua saída já que o anúncio veio uma semana depois do episódio polêmico.

A Globo negou a prática de qualquer ato ilícito na expulsão do ex-participante e alegou que cumpriu as cláusulas do contrato assinado pelo participante.