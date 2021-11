Marcos e Belutti cantam Bon Jovi, Kiss e Alejandro Sanz em show com orquestra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla sertaneja Marcos & Belutti fará um show com sucessos de Bon Jovi, Kiss e Alejandro Sanz em apresentação com orquestra regida pelo maestro Carlos Prazeres, titular da Orquestra Sinfônica da Bahia. O evento é nesta sexta (19), às 20h30, no Teatro WTC (zona sul de São Paulo).

No repertório, “It’s my Life” e “Always”, do Bon Jovi, “Forever”, do Kiss, “Corazón Partío”, de Alejandro Sanz, “La Barca”, de Luis Miguel, se misturam com sucessos de Marcos & Belutti, como “Domingo de Manhã”.

Os ingressos, que custavam R$ 50, já estão esgotados, mas o show ficará disponível no YouTube a partir de 23 de novembro.

A ocasião marca a segunda performance de Ritmos da Vida, quarta temporada do projeto Prudential Concerts 2021, que visa celebrar a diversidade da música brasileira, com artistas consagrados por diferentes estilos, incluindo MPB, pop, sertanejo, samba e rock.

Desde 2017 na ativa, a iniciativa já produziu espetáculos com Milton Nascimento, Gilberto Gil, Alceu Valença, Maria Gadú, Vanessa da Mata e Frejat.

Diogo Nogueira, em 3 de novembro, foi o responsável por abrir a temporada, que ainda conta com apresentações de Rogério Flausinio, em Goiânia (24/11), Maria Rita, em Porto Alegre (3/12), e a banda Melim, no Rio (16/12).

De acordo com a organização, em todas as cidades serão seguidos rígidos protocolos sanitários estabelecidos pelas prefeituras locais e pelos espaços escolhidos.

“Todos os shows vão ser realizados sob normas de segurança bem definidas e visam proporcionar ao público um importante momento de relaxamento e bem-estar. Temos certeza que, mais uma vez, o projeto conseguirá surpreender e encantar o público”, afirma Carlos Cortez, vice-presidente de marketing & digital da seguradora Prudential, patrocinadora do evento.

Marcos e Belutti também se apresentam, mas sem orquestra, neste sábado (20), no Espaço das Américas (zona oeste de São Paulo). As entradas estão disponíveis no site da Ticket360, com preços que variam de R$ 50 a R$ 200.

Para acessar o local, a casa informa que é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação contra Covid, com no mínimo a primeira dose.

Prudential Concerts 2021

19/11 – São Paulo

Convidado: Marcos & Belutti

Onde: Teatro WTC

Quanto: R$ 50 (inteira)

Transmissão no YouTube: 23/11, às 20h30

Mais informações: prudentialconcerts.com.br

24/11 – Goiânia

Convidado: Rogério Flausino

Onde: Centro de Convenções Goiânia – Teatro Rio Vermelho

Quanto: R$ 50 (inteira)

Transmissão no YouTube: 27/11, às 20h30

Mais informações: prudentialconcerts.com.br

3/12 – Porto Alegre

Convidado: Maria Rita

Onde: Theatro São Pedro

Quanto: R$ 50 (inteira)

Transmissão no YouTube: 11/12, às 20h30

Mais informações: prudentialconcerts.com.br

16/12 – Rio de Janeiro

Convidado: Melim

Onde: Teatro Prudential

Quanto: R$ 50 (inteira)

Transmissão no YouTube: 18/12, às 20h30

Mais informações: prudentialconcerts.com.br

Marcos & Belutti

Quando: 20 de novembro, 22h

Onde: Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo)

Quanto: R$ 50 a R$ 200

Mais informações: ticket360.com.br