Marco Ricca está intubado em UTI do Rio de Janeiro após contrair Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há mais de 15 dias enfrentando a Covid-19, o ator Marco Ricca, de 58 anos, foi internado há quase uma semana em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro, onde permanece sedado e intubado. A família prefere não divulgar o nome da instituição.

Segundo relato de amigos, o ator apresentou uma melhora nesta terça-feira (8). Sem acesso ao paciente, familiares e amigos têm sido informados de seu estado por meio da equipe médica.

Só o primogênito, Felipe Esteves Ricca, seu filho com Adriana Esteves, que já teve Covid-19, chegou a ver o pai no hospital quando ele ainda estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva, sendo o elo de comunicação com a família. Luli Miller, com quem Ricca é casado desde 2007, está grávida do primeiro filho do casal - eles já têm duas meninas.

A internação veio em momento delicado para a família, que há pouco mais de um mês recebeu a notícia de que o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido havia seis anos, foi finalmente encontrado às margens da rodovia Dutra.