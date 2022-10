Márcio Gomes perde a paciência com convidado e mandar cortar microfone

Irritado, Márcio Gomes mandou cortar o microfone do jornalista Fernão Lara Mesquita, ex-diretor do Estadão, durante o CNN Prime Time na última segunda-feira (24). Na ocasião, o jornalista defendia Roberto Jefferson, preso no último domingo (23).

Tudo começou após Fernão não deixar Iuri Pitta dar sua opinião sobre a prisão do ex-deputado. "Tomando multa por minuto porque falou qualquer dado da biografia real do Lula. Só pode falar de biografia fake, a verdadeira não pode mencionar. Você não tem pra quem recorrer porque quem manda fazer isso é o ministro, que declara que tem caras que ele é amigo e tem caras que ele é inimigo. O ministro do Supremo Tribunal Federal declara isso todo dia", dizia o jornalista.

CORTA O MICROFONE DELE!

Um jornalista bolsonarista defende Roberto Jefferson, interrompe jornalistas e Márcio Gomes manda cortar o microfone. #CNNBrasil #CNNnasEleições pic.twitter.com/8GLqotKQrE — Luiz Ricardo (@excentricko) October 24, 2022

Neste momento, ele é advertido pelo apresentador que pede que o convidado deixe Iuri concluir. "Ele foi apossado dez vezes até ele cometer o crime…", continuou o jornalista.

"Fernão, desculpa. Fernão, Fernão, Fernão, a gente vai cortar o microfone então e vai deixar o Iuri falando só pra terminar", pediu.