Márcio Garcia é processado por produtores de leite após vídeo; entenda

Ainda segundo o colunista, a Associação classifica o vídeo como ‘fake news’ e que deprecia a atividade de produção de leite no país. No processo, eles solicitam uma indenização por danos morais coletivos.

No vídeo, divulgado em suas redes sociais, Márcio Garcia critica o consumo de leite de vaca no Brasil e aponta maus-tratos aos animais.

Márcio Garcia está sendo processado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite), segundo o colunista Ancelmo Gois. O grupo pede uma indenização de R$ 100 mil após o ator divulgar um vídeo em parceria com a organização Mercy for Animals.

