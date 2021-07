Márcia Goldschmitd perde a memória após Covid-19 e é levada por ambulância

“Dizem que é uma sequela [da Covid-19] que pode durar até 3 meses, que a pessoa pode ter esses ‘brancos’ assim. E também foi o stress, por ficar muito ansiosa, com medo, pelas crianças. Estou esperando os resultados e estou agora com muita dor de cabeça. Vou tomar vergonha e descansar um pouco. Eu preciso descansar, gente. Ô vírus, viu! Olha só a loucura que é, gente”, finalizou a apresentadora.

Ela relatou o caso nas redes sociais, e contou que o médico que a atendeu afirmou que o caso pode se tratar de sequela do coronavírus. “Olha, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tive um susto muito grande. Me deu um branco, eu não lembrava o nome das minhas filhas. Eu não lembrava o nome de ninguém. E eu fiquei muito em pânico. Então eu vim para o hospital. Acabei de fazer uma tomografia (…) e agora estou simplesmente com uma dor de cabeça. Agora estou aguardando o resultado”, afirmou.

A apresentadora Márcia Goldschmitd foi parar em um hospital em Portugal, onde mora atualmente, após passar mal com perda de memória, apenas 15 dias após ser diagnosticada com Covid-19.

