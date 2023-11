Marcelo Novaes termina namoro com influencer e posta indireta

A jovem já participou do reality 'De férias com o ex' em 2019.

Saory é de Minas Gerais e namorou em 2017 com o ator Eduardo Galvão, que era 34 anos mais velho do que ela e morreu em 2020.

Marcello Novaes, 61, terminou o namoro de quase um ano com a influencer e modelo Saory Cardoso, 26. Ambos deixaram de se seguir no Instagram, segundo o jornal Extra.

