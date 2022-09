Marcelo Adnet incorpora Bolsonaro em nova paródia: ‘Já xinguei mulheres de todas as coisas’

Marcelo Adnet entrou para os assuntos mais comentados na manhã deste sábado (17) ao divulgar a paródia que fez da música Mulheres, sucesso de Martinho da Vila, interpretada agora imitando o presidente Jair Bolsonaro.

Canção de encerramento do Interrompemos Nossa Programação de hoje. Pra ver/ ouvir completo: https://t.co/ix5pENTrF8 pic.twitter.com/vaqjy6ABIY — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) September 16, 2022



Confira a letra completa e ouça o áudio:

Já xinguei mulheres de todas as coisas, de barbaridades, muitos desaforos. Com umas até algum tempo eu casei, pra outras apenas imóveis comprei. Mulheres com Lula dizem sou genocida. Suas fraquejadas, estilo Anitta. Laranja ou crente, empreiteira raiz, sou macho com elas, que cuidam de mim. Mulheres jornalistas, da mídia comprada, mulheres que fazem perguntas demais, mas nenhuma delas deposita tão bem quanto a Micheque faz. Procurei em todas as mulheres a virilidade, mas eu não encontrei e fiquei na saudade. Perdi as ereções, eu já cheguei ao fim. Você é o PSOL da minha vida, só me faz maldade, ataca as hemorróidas, brocha à vontade e o Interrompemos vai chegando ao fim.

Em junho, o humorista já havia feito outra paródia inspirada na suspeita de interferência ilícita de Jair Bolsonaro nas investigações da Polícia Federal.