Marcelo Adnet entra com queixa-crime contra Mário Frias após ofensas por paródia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcelo Adnet, 39, entrou com uma queixa-crime contra o ator Mário Frias, 49, secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro. Segundo a advogada do humorista, o ator teria praticado crimes de injúria e difamação após Adnet fazer uma paródia dele.

A ação foi aberta no último dia 3 na 42ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e inclui pedido de indenização para o humorista, apesar de o valor não ter sido revelado. Procudado, Frias ainda não respondeu às solicitações da reportagem.

A ação acontece após Frias afirmar, nas redes sociais, que Adnet é um “garoto frouxo e sem futuro”, uma “criatura imunda”, “crápula” e “Judas”, entre outros xingamentos. Os insultos foram feitos em setembro do ano passado.

“Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão, trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil. Incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais”, afirmou ainda Frias na ocasião.

Na paródia, feita também em setembro de 2020, Adnet satiriza um pronunciamento anterior de Frias, mostrando ele perdido, sem saber de que se tratam as obras do Museu do Senado, nem do que estava falando. “E essa cadeira bonita... será que Getúlio sentou? Sei lá”, dizia o personagem.

A paródia foi feita após pronunciamento de Frias pelo Dia da Independência. Nele, o ator dizia que “a verdade é que somos um povo heroico e encaramos com um brado retumbante o destino que nos encara” enquanto interage com obras do acervo do Museu do Senado, em Brasília.

Adnet ironizou após os ataques do secretário nas redes sociais. "Até o secretário Frias recomendou no Instagram dele! Vale conferir o post!”, disse no Twitter sobre seu vídeo. “A Secom deve replicar em suas redes”, continuou o humorista.

A advogada Maíra Fernandes, que representa Adnet, afirmou que o Ministério Público vai definir uma data para a audiência de conciliação entre as partes. Segundo ela, Frias teria praticado, ao menos, dois crimes de difamação e outros dez crimes de injúria.

"Mario Frias extrapolou sua liberdade de expressão ao ofender ostensiva e pessoalmente Marcelo Adnet com xingamentos que afrontam a honra do humorista. As injúrias e difamações da postagem são inaceitáveis, especialmente quando vindas de alguém que deveria prezar pela moralidade, o decoro e a ética em razão de seu cargo", diz ela em entrevista à reportagem.