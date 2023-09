Manoel Soares abre o jogo sobre retorno à Globo após polêmicas com Patrícia Poeta

"Digamos que agora eu decida: 'Vou atender ao apelo de tudo que é veículo de comunicação, vou sair xingando meus antigos colegas de trabalho, vou sair jogando tudo no ventilador e dane-se'. Beleza, e a partir de amanhã não trabalho mais no mercado, né?", acrescentou.

"Não vou destruir o colchão reputacional que minha família me ajudou a construir. Eu não vou descer meu nível (...) Ninguém vai me usar para agredir uma outra mulher, eu não vou aceitar, nem admitir isso. Isso tem nome: machismo", ressaltou.

Manoel também explicou porque não rebateu os ataques que recebeu após ser demitido da emissora. "Hoje as pessoas vêm e falam: 'Ah, Manoel, por que você não jogou tudo no ventilador?'. Pelo mesmo motivo que minha mãe quando o patrão dela chamava ela de 'negra fedorenta', ela não pegava o pano de chão e não jogava na cara dele. Ela tinha filhos para sustentar", afirmou.

"Até poderia voltar pra esse jogo, mas hoje talvez a minha entrega fosse reduzida e mais qualificada. A paixão de fazer e de levar a verdade pra quem tá do outro lado me colocou em um lugar de mira para uma série de franco-atiradores. Hoje eu me preservaria um pouco mais".

