Maníaco do Parque: Silvero Pereira aparece em 1ª foto do filme sobre serial killer

Silvero Pereira apareceu nas primeiras imagens de “Maníaco do Parque”, novo filme que conta a história do serial killer brasileiro que patinava pelo Parque do Estado e atacava suas vítimas, em São Paulo, na década de 90.

Na foto das gravações, o ator de “Bacurau” aparece na pele do motoboy Francisco de Assis Pereira, condenado por atacar 21 mulheres e assassinar 10 delas.

“Silvero é de uma entrega absurda. Ele entra de uma forma tão intensa no personagem que todo dia nos surpreende. O seu talento, a sua caracterização e como entende todas as camadas do personagem são impressionantes”, elogiou o diretor Maurício Eça.

As gravações devem acontecer até o fim de outubro.

“Tivemos acesso a todo o processo do crime e entrevistamos vários sobreviventes, familiares das vítimas, psicólogos, imprensa e pessoas ligadas ao caso. Foi um processo rico de desenvolvimento do roteiro de mais de um ano, onde mergulhamos nas nuances dessa história.”, afirmou ele.

Segundo os criadores do filme, não houve nenhum contato com o assassino, que está há 25 anos preso em uma penitenciária no interior de São Paulo.

Além de Silvero, fazem parte do elenco o rapper Xamã, Giovanna Grigio, Mel Lisboa e Bruno Garcia.

O Prime Video também anunciou uma série documental “Maníaco do parque: A história não contada.”.

O longa e a série documental têm previsão de estreia em 2024 na plataforma de streaming Amazon Prime Video,