Malvino Salvador testa positivo para Covid-19 após viagem

Malvino Salvador testou positivo para Covid-19 após retornar de Fernando de Noronha com a mulher Kyra Gracie, que está grávida, e as filhas Ayra, Kyara e Sofia, do primeiro relacionamento do artista.



"O ator Malvino Salvador testou positivo para Covid, mas está assintomático e cumprindo a quarentena necessária", informou a assessoria à Quem. Eles também informaram que quatro pessoas do grupo de viagem testaram positivo.

De acordo com o programa 'A Tarde É Sua', a mulher e as filhas do ator testaram positivo. A primogênita de Malvino, do primeiro relacionamento, também testou negativo.